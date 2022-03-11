Насколько можно продлить жизнь деталям автомобиля?

Плановая замена различных деталей автомобиля регламентирована техническими регламентами производителей. Но в ситуации, когда нет ясности с поставками комплектующих, ремонт можно отодвинуть.

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Насколько безболезненно можно переносить сроки замены? Это зависит от конкретных деталей, о которых идет речь, и от условий эксплуатации автомобиля. К примеру, состояние воздушного фильтра напрямую зависит от чистоты городского воздуха, пишет aif.ru. Степень его выработки можно оценить визуально.

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Фильтр нужно достать из-под капота, аккуратно выбить и вытряхнуть, стараясь не повредить соты. Грязь и пыль внутри кожуха можно удалить пылесосом. После этого фильтр протянет еще несколько месяцев. Но дальше тянуть с заменой не стоит, поскольку мелкие частички мусора все равно забивают его и ограничивают поступление воздуха в двигатель на высоких оборотах. Та же самая ситуация с фильтром внутри салона. Его можно извлечь из-под бардачка - как правило, он находится там - вытрясти и продлить его ресурс на несколько месяцев.

Состояние одной из основных деталей двигателя - ремня ГРМ - сильно зависит от состояния других технических систем. К примеру, разбитые подшипники способствуют обрыву ремня, поскольку поврежденные ролики может заклинить в любой момент.

Ресурс ремня определен производителем. У отечественных Lada он подлежит замене через 60-75 тысяч километров, у иномарок - через 90 тысяч километров. Отдельные марки - например, Volkswagen и Skoda - позволяют ходить по 120 тысяч километров и больше.

Если ремень не удается заменить в нужные сроки, его нужно тщательно осмотреть. У аккуратных водителей эта деталь можно прослужить дольше, чем прописано в регламентах. Если подшипники работают тихо, зубья ремня не сточились, на поверхности отсутствуют трещины, то год эта деталь еще протянет. Но важно эксплуатировать машину бережно, не разгоняя двигатель до максимальных оборотов.

Свечи зажигания следует менять через 30 тысяч километров. Хорошие свечи в теории способны протянуть в два раза дольше. Но тянуть с заменой может быть опасно. Растет пробивное напряжение, изоляция катушки перегружается. Свеча перестает работать, начинаются пропуски зажигания. Чем дольше длится такая ситуация - тем больше нагрузка на каталитический нейтрализатор, тем скорее он выйдет из строя.

Автомобильные щетки перестают нормально очищать стекло приблизительно через полтора года. Мелкие частицы пыли и песка забиваются между кромкой и стеклом, снижая ресурс резины.

Есть народные способы продлить им жизнь. Сперва резиновую поверхность нужно обезжирить и размягчить с помощью бензина или уайт-спирита. Потом щетки промываются и высушиваются. Затем рабочая поверхность затачивается с помощью специальной точилки. Цена на нее начинается от 200 рублей. После этого щетка будет плотно прилегать к стеклу и прослужит еще какое-то время.

Следует следить за состоянием моторного отсека, чтобы в нем не было масляных подтеков. Если следы смазывающей жидкости обнаружились в районе шкива коленчатого вала, прокладки нужно немедленно заменить. Подойдут даже недорогие китайские варианты.

Текущие сальники могут вывести из строя ремень ГРМ. Масло снизит сцепные свойства его зубьев, он начнет проскальзывать. А резина неизбежно размягчится от смазки.