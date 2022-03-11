Nissan к ценам в России прибавил до 1,5 миллиона рублей

Беспрецедентный взлет рублевых цен, которым отметились многие зарубежные компании, продемонстрировал и Nissan. Производитель удерживал ценники до конца второй недели марта, однако теперь все модели разом подорожали на 428 000-1 500 000 рублей, что составляет от 19,2 до 27,4 процента от прежних цен. Подорожание стало уже третьим для японской марки в нынешнем году — и наиболее чувствительным.

Фото: © Nissan © Nissan

Минимальную прибавку получил самый дешевый Nissan – Terrano, цена которого увеличилась на 428 тысяч рублей. Бестселлер марки, кроссовер Qashqai, стал дороже на 640 тысяч рублей, а у X-Trail подорожание лежит в диапазоне от 618 тысяч до 800 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

У двух моделей размер прибавки превысил миллион рублей. Так, за кроссовер Murano теперь просят на 1,14 миллиона рублей больше, а наиболее чувствительной прибавкой в полтора миллиона рублей отметился Pathfinder, едва успевший выйти на российский рынок. Сейчас его поставки заморожены.