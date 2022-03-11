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1 час назад

В России взлетели цены на Nissan: прибавка — до 1,5 миллиона рублей

Motor.ruMotor.ru

Беспрецедентный взлет рублевых цен, которым отметились многие зарубежные компании, продемонстрировал и Nissan. Производитель удерживал ценники до конца второй недели марта, однако теперь все модели разом подорожали на 428 000-1 500 000 рублей, что составляет от 19,2 до 27,4 процента от прежних цен. Подорожание стало уже третьим для японской марки в нынешнем году — и наиболее чувствительным.

Nissan к ценам в России прибавил до 1,5 миллиона рублей
Фото: © Nissan© Nissan

Минимальную прибавку получил самый дешевый Nissan – Terrano, цена которого увеличилась на 428 тысяч рублей. Бестселлер марки, кроссовер Qashqai, стал дороже на 640 тысяч рублей, а у X-Trail подорожание лежит в диапазоне от 618 тысяч до 800 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

У двух моделей размер прибавки превысил миллион рублей. Так, за кроссовер Murano теперь просят на 1,14 миллиона рублей больше, а наиболее чувствительной прибавкой в полтора миллиона рублей отметился Pathfinder, едва успевший выйти на российский рынок. Сейчас его поставки заморожены.

Сейчас Nissan не поставляет автомобили в Россию, а завод компании в Санкт-Петербурге по плану встанет 14 марта. Однако пока речь идет лишь о временной паузе в производстве, которая продлится три недели: то есть конвейер должны запустить 4 апреля. На российском заводе Nissan собирает три модели – Qashqai, X-Trail и Murano.

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