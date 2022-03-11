Mazda представила новый гибридный кроссовер CX-60

Компания Mazda презентовала новый среднеразмерный кроссовер CX-60. Модель принципиально отличается от других кроссоверов фирмы.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

В основе ее лежит новое шасси Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture (SMSSA) с классической компоновкой. Mazda CX-60 встанет на ступень выше остальных моделей бренда и будет относится к премиум-классу.

У машины длинный капот, смещенная назад кабина и короткий передний свес. Также модель оснастили брутальным оформлением носовой части с большой решеткой радиатора и небольшой головной оптикой.

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