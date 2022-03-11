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1 час назад

Mazda представила новый гибридный кроссовер CX-60 2022 года

runews24.rurunews24.ru

Компания Mazda презентовала новый среднеразмерный кроссовер CX-60. Модель принципиально отличается от других кроссоверов фирмы.

Mazda представила новый гибридный кроссовер CX-60
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

В основе ее лежит новое шасси Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture (SMSSA) с классической компоновкой. Mazda CX-60 встанет на ступень выше остальных моделей бренда и будет относится к премиум-классу.

У машины длинный капот, смещенная назад кабина и короткий передний свес. Также модель оснастили брутальным оформлением носовой части с большой решеткой радиатора и небольшой головной оптикой.

Motor1.com

Линейка CX-60 будет иметь три моторные модификации. Одна из них – «подзаряжаемый гибрид» (PHEV). Эта установка состоит из 2,5-литрового бензинового «атмосферника», электродвигателя, 8-ступенчатой автоматической КПП и тяговой литий-ионной батареи. Мощность ДВС – 189 лошадиных сил, мощность электромотора – 136 л.с. Емкость аккумуляторного блока – 17,8 кВт*ч.

Бортжурнал,Mazda,
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