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1 час назад

Новый седан Skoda Slavia: продажи начались

Wroom.ruWroom.ru

Новая модель «Шкоды» пока предлагается только в Индии, но позже машина появится и на других рынках.

Новый седан Skoda Slavia: продажи начались
Фото: Skoda Skoda

Этот автомобиль создавали специально для рынков развивающихся стран (в первую очередь индийского) как замену «Шкоды Рапид». Машина построена на современной модульной платформе MQB, но в упрощённом варианте — с барабанными задними тормозами и минимальным использованием электроники.

Skoda

Skoda Slavia немного крупнее «Рапида»: длина автомобиля — 4,54 метра. Да и тип кузова у машины другой — седан вместо лифтбека. Дизайн «Славии» выполнен в стиле европейских «Шкод».

Несколько дней назад дилеры марки в Индии начали продажи автомобилей местного производства. Автомобиль предлагается с бензиновыми турбомоторами: трёхцилиндровым 1.0 TSI (115 л. с.) и четырёхцилиндровым 1.5 TSI (150 л. с.) Для базового двигателя за доплату доступен шестиступенчатый автомат, а для более мощного — семиступенчатый робот DSG.

Skoda

Базовая «Славия» с литровым двигателем и механикой стоит 1 070 000 рупий — примерно 1,6 млн рублей по курсу. В начальном оснащении машины есть две подушки, кондиционер, медиасистема, бесключевой доступ и парктроник.

Skoda

Самая дорогая версия со 150-сильным мотором, роботизированной коробкой и полным оснащением (отделка салона искусственной кожей, панорамная крыша, светодиодные фары, вентиляция передних сидений) обойдётся в 1 780 000 рупий. Это соответствует примерно 2,7 млн рублей.

Пока компания не объявила, в каких ещё странах будет продаваться Skoda Slavia, но России в этом списке точно не появится. У нас в строю останется старый «Рапид» калужского производства (если марка не решит окончательно уйти с рынка).

Бортжурнал,Skoda,Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида",
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