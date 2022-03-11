Какие продукты и препараты могут "аукнуться" водителю при проверке на алкоголь

Каждому водителю известно, что управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Однако промилле в крови могут обнаружиться не только после приема спиртного, но и некоторых продуктов и лекарств.

Оказывается, этанол в организме может вырабатываться в сильных стрессовых ситуациях. В итоге происходит интоксикация наподобие алкогольного опьянения.

Некоторые, на первый взгляд совершенно безопасные, продукты показывают промилле. Прежде всего, в такую категорию входят те, в производстве которых были задействованы процессы брожения.

В рецепте приготовления мучных изделий могут присутствовать спиртосодержащие жидкости. Это делается для того, чтобы выпечка была более мягкой и ароматной. Кефир, употребленный в большом количестве, квас, йогурт, кумыс тоже содержат следы спиртов.

Безалкогольное пиво не такое уж безопасное, этот напиток на алкотесте покажет до 0.4 промилле. Некоторые фрукты, к примеру, апельсины и бананы, особенно, если они перезрелые, проявятся на алкотесте в 0.2 промилле, а апельсиновый сок выдаст 0.3 промилле. В соки добавляют специальный концентрат, который может забродить, если напиток длительное время стоял не в холодильнике. Бутерброд с черным хлебом и сырокопченой колбаской дадут 0.2 промилле.

Лекарственные препараты покажут от 0.1 до 0.5 промилле. В эту категорию входят самые разные спреи для лечения горла, сердечные средства: валокордин, корвалол, настойка валерианы. Это далеко не полный список лекарств, поэтому после приема медицинских препаратов стоит задуматься о том, нужно ли садиться за руль.

В спрее-освежителе ротовой полости присутствует спирт. Если водитель использует данное средство, то алкотестер обнаружит от 0.4 до 0.5 промилле. Внести свою лепту в количество промилле может и выкуренная сигарета. После съеденных двух десятков конфет с коньяком, в организм поступит 50 гр. спирта.