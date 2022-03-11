КАМАЗ перейдет на выпуск грузовиков с российскими комплектующими

Уже в марте «Камаз» перейдет на производство грузового транспорта из компонентов и узлов собственного производства. Об этом известил генеральный директор предприятия.

Производитель испытывает определенные сложности с поставками двигателей из США, коробок передач и топливной аппаратуры из Германии. В связи с чем было принято решение весь транспорт классического модельного ряда К3, а это магистральные тягачи, собирать с использованием российских комплектующих.

На машины будут устанавливать КПП 154 собственного производства, а также двигатели от КамАЗа, топливную аппаратуру алтайского производства АЗПИ. Кабины на эти машины выпускались на заводе с 1995 года. Ожидается, что именно классические грузовики К3 будут востребованы на внутреннем рынке в ближайшее время. В 2021 году они составили почти половину от всего объема продаж.

В настоящее время на заводе есть все необходимые детали и узлы, чтобы продолжить выпуск транспорта всех серий, в том числе и более дорогих версий, а также электротранспорта. Компания планирует более активно начать выпуск собственных комплектующих, намереваясь полностью локализовать производство в России.

Завод располагает линией по выпуску рядных дизельных моторов Р6, мощностью 550 лошадиных сил. В настоящее время их производится до 12 000 экземпляров ежегодно, планируется увеличить объем до 30 000 единиц.

В марте этого года продолжится выпуск транспорта серии К5, запасы по комплектующим к этим грузовикам имеются. Линейки К4 и К5 собирали с использованием кабин Mercedes-Benz, поэтому пока есть некоторые проблемы, которые будут в ближайшем времени решены.

Если на заводе не будет запчастей российского производства для выпуска определенной модели, то такие машины не будут приниматься к производству.