Раскрыта внешность кроссовера Maserati Grecale

Внешность кроссовера Maserati Grecale полностью рассекречена благодаря пользователю инстаграма с ником wilcoblok. Он выложил в открытый доступ несколько снимков вседорожника, причем на них машина запечатлена совсем без камуфляжа. Что удивительно, Grecale оказался не таким самобытным, как, к примеру, Levante: в комментариях кроссовер сразу же сравнили и с Jaguar E-Pace, и с Ford Puma.

Фото: wilcoblok | instagram.com wilcoblok | instagram.com

Премьера «Грекаля» должна состояться 22 марта этого года. Известно, что кроссовер использует «тележку» Giorgio от Alfa Romeo Giulia и Stelvio, но гамма двигателей официально до сих пор не подтверждена. По слухам, в неё войдут «турбочетверка» 2.0 с 48-вольтовым стартер-генератором, как на Levante Hybrid, а также дефорсированный Nettuno V6 3.0 от MC20. Впрочем, Grecale может получить и V6 2.9, который ставят Stelvio Quadrifoglio.

wilcoblok | instagram.com

wilcoblok | instagram.com

wilcoblok | instagram.com

wilcoblok | instagram.com

Собирать кроссоверы будут на заводе в итальянском Кассино, бок о бок с моделями Alfa Romeo. В модернизацию предприятия уже вложено 800 миллионов евро. В Maserati говорят о «Грекале» как о самом практичном и роскошном в классе — но не забывают и об эмоциональной составляющей. Динамика и ездовые качества у кроссовера тоже будут на высоте. Для настройки шасси прототипы модели даже возили на замёрзшее озеро недалеко от шведского города Арьеплуг рядом с Полярным кругом — излюбленный испытательный полигон всех крупных производителей.

С прошлого года модели Maserati доступны в трех исполнениях: GT, Modena, а также Trofeo. И по словам Уильяма Пеффера, главы Maserati North America, такая иерархия версий будет и у грядущего Grecale. Это означает, что у Porsche Macan GTS появится серьезный конкурент в лице Grecale Trofeo. При этом чтобы сохранить паритет по мощности, двигатель «итальянца» должен быть настроен на отдачу не меньше 440 лошадиных сил. Хотя оба доступных Maserati агрегата — «шестерки» 3.0 и 2.9 — позволяют легко довести её до 500 сил.

Источник: wilcoblok | instagram.com