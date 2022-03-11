ГИБДД Москвы назвала пятерку самых частых нарушений, выявленных камерами

Столичная Госавтоинспекция назвала пять самых частых нарушений правил дорожного движения, выявленных на дорогах с начала года автоматическими комплексами фотовидеофиксации.
Как ни странно, но на первом месте оказалось несоблюдение требований знаков или разметки. И только на втором - превышение скорости от 20 до 40 км/ч.
На третьем месте по числу выявленных случаев оказалось нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Проще говоря, это движение по выделенным полосам для общественного транспорта.
Четвертую строчку занял поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.
И замыкает пятерку невыполнение правил заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом или разворотом.