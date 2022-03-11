ГИБДД Москвы назвала пятерку самых частых нарушений, выявленных камерами

Столичная Госавтоинспекция назвала пять самых частых нарушений правил дорожного движения, выявленных на дорогах с начала года автоматическими комплексами фотовидеофиксации.

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

Как ни странно, но на первом месте оказалось несоблюдение требований знаков или разметки. И только на втором - превышение скорости от 20 до 40 км/ч.

На третьем месте по числу выявленных случаев оказалось нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Проще говоря, это движение по выделенным полосам для общественного транспорта.

Четвертую строчку занял поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.