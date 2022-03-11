Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
2 часа назад

ГИБДД Москвы назвала пятерку самых частых нарушений, выявленных камерами

Российская ГазетаРоссийская Газета

Столичная Госавтоинспекция назвала пять самых частых нарушений правил дорожного движения, выявленных на дорогах с начала года автоматическими комплексами фотовидеофиксации.

ГИБДД Москвы назвала пятерку самых частых нарушений, выявленных камерами
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

Как ни странно, но на первом месте оказалось несоблюдение требований знаков или разметки. И только на втором - превышение скорости от 20 до 40 км/ч.

На третьем месте по числу выявленных случаев оказалось нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Проще говоря, это движение по выделенным полосам для общественного транспорта.

Четвертую строчку занял поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.

И замыкает пятерку невыполнение правил заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом или разворотом.

Бортжурнал,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители