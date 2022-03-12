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2 часа назад

Автоэксперт Ларин дал советы по подготовке машины к лету

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Автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин дал советы по подготовке машины к лету.

Как подготовить автомобиль к лету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я советую к лету на современных машинах промывать радиаторы охлаждения, прямо со снятием бампера, чтобы исключить перегрев двигателя в жаркую погоду, снизить нагрузку на систему охлаждения и на электровентилятор», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, тем, кто меняет весной и осенью масло, лучше залить чуть более густое в допуске для высоких температур.

Как отметил Ларин, при шиномонтаже стоит самостоятельно визуально проверить состояние ходовой, тормозных колодок, дисков на предмет подтёков, разрывов и износа колодок.

Эксперт добавил, что сезонная профилактика автомобиля помогает сэкономить на его ремонте.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

Бортжурнал,Владимир Ларин,
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