5 простых советов, которые помогут избежать перегрева АКПП

Перегрев автоматической коробки передач можно назвать самой характерной проблемой данного узла, такое явление характерно для межсезонья. Перегрев приводит к износу всех подвижных деталей из-за расхода технической жидкости.

Фото: Car.ru Car.ru

Решить проблему можно с помощью демонтажа нештатной дополнительной защиты. Подобные приспособления затрудняют обдув, что, в свою очередь, приводит к росту температур в двигательной системе. Зимой такое явление не наблюдается, но в остальные сезоны случается достаточно часто.

Не стоит переусердствовать с переключениями, лишний раз лучше не дергать за рычаг, такие действия приведут к ускоренному износу АКПП. Каждая смена режима приводит к дополнительной нагрузке и росту температуры в коробке передач.

В некоторых случаях лучше зафиксировать первую передачу. В таких условиях коробка не перескакивает в те моменты, когда нужно будет на какое-то время превысить скорость. Данный подход исключит перегрев трансмиссии, защитив фрикционы и клапаны от износа.

Многим автомобилистам известно, что режим «старт-стоп» оказывает нагрузку на аккумулятор и стартер. Однако, в то же время, данная функция может защитить коробку передач от перегрева. Но стоит иметь в виду, что данный метод работает только в летний период, а в другие сезоны желаемого эффекта не дождаться.

Спасти от перегрева может и режим «паркинг». Для зимнего периода такой вариант не подходит, а в остальное время станет отличным решением для долгих стояний под светофорами и в пробках.

Необходимо помнить еще и о том, что перегрев может случиться в том случае, если радиатор охлаждения засорился. Каждый год его необходимо чистить. Также важно своевременно менять масло примерно через 20 000 – 40 000 км пробега.