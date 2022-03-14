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51 минуту назад

MINI возродит Paceman в формате электрического кроссовера

Motor.ruMotor.ru

Компания MINI возродит Paceman в формате электрического кроссовера c полным приводом, утверждает британский журнал Car Magazine. По данным издания, Paceman откажется от трёхдверного кузова в пользу пятидверного, а потенциальными конкурентами новинки будут богато оснащенные моноприводные Opel Mokka и Ford Puma. Основой MINI Paceman послужит перспективная электрическая платформа, а собирать кроссовер второго поколения начнут в Поднебесной.

MINI возродит Paceman в формате электрического кроссовера
Фото: Car MagazineCar Magazine

Руководитель MINI подтвердил журналу Car, что к 2030 году британский бренд будет полностью электрифицирован. Все модели будут базироваться на двух архитектурах — эволюции существующей переднеприводной платформы и новой «тележке» для электрокаров, разработанной в Мюнхене.

По данным Car Magazine, собирать электромобили MINI будут в Китае, а некоторые компоненты британских «батарейных» моделей будут унифицированы с BMW iX3. Считается, что MINI на электротяге оснастят тяговыми батареями ёмкостью около 60 киловатт-часов, а запас хода на одной зарядке составит порядка 400 километров.

Если MINI Paceman сразу окажется «чистым» электромобилем, то покупатели следующего Countryman смогут выбирать между топливными, гибридными и электрическими версиями.

У кроссовера Opel Mokka уже есть электрическая версия, а Ford Puma пока продаётся только с бензиновыми двигателями. Впрочем, к моменту появления MINI Paceman в 2024 году всё может поменяться.

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