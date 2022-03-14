Компания MINI возродит Paceman в формате электрического кроссовера c полным приводом, утверждает британский журнал Car Magazine. По данным издания, Paceman откажется от трёхдверного кузова в пользу пятидверного, а потенциальными конкурентами новинки будут богато оснащенные моноприводные Opel Mokka и Ford Puma. Основой MINI Paceman послужит перспективная электрическая платформа, а собирать кроссовер второго поколения начнут в Поднебесной.

Фото: Car Magazine Car Magazine

Руководитель MINI подтвердил журналу Car, что к 2030 году британский бренд будет полностью электрифицирован. Все модели будут базироваться на двух архитектурах — эволюции существующей переднеприводной платформы и новой «тележке» для электрокаров, разработанной в Мюнхене.

По данным Car Magazine, собирать электромобили MINI будут в Китае, а некоторые компоненты британских «батарейных» моделей будут унифицированы с BMW iX3. Считается, что MINI на электротяге оснастят тяговыми батареями ёмкостью около 60 киловатт-часов, а запас хода на одной зарядке составит порядка 400 километров.

Если MINI Paceman сразу окажется «чистым» электромобилем, то покупатели следующего Countryman смогут выбирать между топливными, гибридными и электрическими версиями.