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42 минуты назад

Абсолютно новая Porsche Panamera сохранит бензиновые двигатели

Motor.ruMotor.ru

Абсолютно новая Porsche Panamera сохранит бензиновые двигатели, утверждает британский журнал Autocar. Лифтбек серии 972 будет предлагаться в виде умеренных и заряжаемых гибридов, причём PHEV-версия окажется унифицирована по технике со следующим Cayenne и получит обновлённый бензиновый агрегат, новый электродвигатель, более ёмкую аккумуляторную батарею и улучшенное программное обеспечение для более быстрой зарядки.

Абсолютно новая Porsche Panamera сохранит бензиновые двигатели
Фото: Motor.ruMotor.ru

По данным Autocar, Porsche оставит знакомые турбомоторы V6 (2,9 литра) и V8 (4,0 литра), но оба двигателя дополнят 48-вольтовым стартер-генератором, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7. Варианты E-Hybrid с более ёмкой тяговой батареей прибавят в автономности на электротяге, то есть «дальнобойность» увеличится с нынешних 50-56 километров по циклу WLTP.

Актуальное семейство Porsche Panamera выпускается с 2016 года, так что преемник должен появиться в 2023-м. Можно предположить, что жизненный цикл лифтбека третьего поколения завершится в 2030 году, то есть к тому моменту, когда большинство конкурентов станут полностью электрическими. В Porsche считают, что переход на синтетическое топливо может продлить эру двигателей внутреннего сгорания.

Не избежит электрификации даже культовый Porsche 911 — немецкая марка давно экспериментирует с гибридными силовыми установками на среднемоторном купе серии 992, но пока модификация с электрическим «довеском» так и не стала серийной. А вот отказываться от ДВС на «девятьсот одиннадцатых» Porsche будет в последнюю очередь.

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