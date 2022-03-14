Почему автомобиль может при движении тянуть в сторону

Иногда авто может уводить в стороны. В таком случае появляется неприятное напряжение, автомобилисту трудно концентрироваться на управлении машины. Ему следует прилагать усилия для удержания прямого курса. Эксперты решили разобраться, по какой причине появляется данная проблема.

Неравномерное давление внутри шин. Отклонение от прямой езды может быть связано с неодинаковыми значениями давления в автомобильных шинах. В этом случае авто теряет симметрию по высоте, возникает крен на какую-либо сторону. Из-за этого увеличивается контактное пятно с автотрассой, повышается сопротивление непосредственно движению. В этом случае шины авто смещаются, а также быстрее изнашиваются. Авто будет сильно тянуть к колесу с меньшим давлением. При этом ямы и ухабы будут активно разрушать автомобильные диски.

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Дефекты покрышек. Неравномерный износ шин нарушает баланс автотранспорта. Аналогичный эффект возникает по причине протектора различной высоты, различающегося рисунка либо разного размера покрышек.

Неправильный сход-развал. Неправильная регулировка схода-развала может приводить к уводу машины в сторону. Настройки сбиваются по причине езды по выбоинам/ухабам. Детали автомобильной подвески могут просто изжить свои сроки, получить деформацию из-за ударов либо некоторого износа. Следующей причиной является неправильная установка рулевого колеса.

Неисправность системы тормозов. В таком случае машину уводит во время торможения. Это может быть связано с заклиниванием тормозного суппорта, проскальзыванием штифтов либо поврежденным тормозным шлангом.

Проблемы рулевого управления. Может наблюдаться биение руля и увеличение люфта. Уход в правый бок по причине рулевого механизма зачастую встречается на переднеприводных авто. Рулевой механизм может неправильно работать по причине изгибания рулевой рейки, неполадок тяги либо роликов.

Проблемы подвески/ходовой части. Вследствие изношенных сайлентблоков либо втулок стабилизатора подвески, авто во время ускорения уходит вправо. Отклонение курса также бывает связано с люфтом шаровой и заклиниванием шаровой опоры, разрушенным и подклинивающим ступичным подшипником, изношенными пружинами и амортизаторами ходовой части.