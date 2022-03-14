Почему у некоторых грузовиков задние колеса подняты вверх

Наверняка каждый хоть раз обращал внимание, что у многих грузовых транспортных средств, получивших несколько осей, одна пара колёс часто находится в приподнятом состоянии и не прикасается к земле. Но не каждому известно, с чем это связано.

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Некоторые думают, что приподнятая ось является некой неисправностью. Однако это не так. В данном случае речь ведётся о довольно полезной функции. В водительской сфере эта опция называется «ленивцем».

Более правильно называть приподнятые колёса грузовых машин «подкатной осью». В свою очередь она способна выполнять ряд определённых полезных функций.

Первой и самой главной задачей подкатной автомобильной оси является уменьшение, а также равномерное удобное распределение нагрузок на имеющиеся основные оси. «Ленивец» вследствие полных нагрузок позволяет транспортным средствам укладываться в существующие нормы в рамках определённых осевых нагрузок.

Подкатную ось опускают, чтобы нагруженный автомобиль минимально портил асфальтное дорожное покрытие. Благодаря опущенному «ленивцу», улучшается управляемость грузового транспортного средства в случае полной нагрузки, повышается сцепление автомобильных колёс с автодорогой в условиях плохой погоды, снижается расход топлива, увеличивается устойчивость груженного автотранспорта в ходе манёвров.

Подкатная ось обладает также рядом не очевидных достоинств. Когда авто едет пустым, отсутствует надобность активации «ленивца». Вследствие этого наблюдается меньший износ одной пары автомобильных колёс. Однако более важным является то, что при повреждении шин основных колёс, останется пара «запасных» на подкатной оси.