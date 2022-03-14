Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
2 часа назад

Названы способы продлить жизнь авто

Свободная прессаСвободная прессаиещё 1

Выяснилось, каким образом можно продлить срок эксплуатации своей машины.

Названы способы продлить жизнь авто
Фото: ТАССТАСС

«Старайтесь заправляться только на проверенных АЗС. Из-за некачественного топлива автомобиль может потерять в динамике, не запуститься в мороз, также некачественное топливо может нарушить работу топливной системы. Кроме того, обязательно сверяйтесь с типом топлива. У каждого автомобиля есть рекомендуемый тип топлива (в основном это указано на лючке бензобака). Заправлять автомобиль, который должен эксплуатироваться на 95 бензине, 92 - плохая идея», - приводит РИА «Новости» советы сервиса «СберАвто».

Также эксперты советуют регулярно мыть автомобиль (примерно, раз в полтора месяца), чтобы вымыть загрязнения из микроцарапин на кузове.

«Если автомобиль работает исправно, не стоит лезть под кузов и разбирать автомобиль. Не надо мешать механизму и усердствовать в замене всех элементов. Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто», - отмечают специалисты.

Кроме того автоэксперты порекомендовали не экономить на масле. Так, если авто чаще эксплуатируется на трассе, где нет пробок, то замену масла стоит делать раз в 10 тысяч километров, если же вы чаще передвигаетесь в городе с пробками - раз в 5-7 тысяч километров.

Еще один совет - своевременно проводить техработы и выполнять диагностику ходовой части.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто спрогнозировал, что в ближайшей перспективе китайский автопром может заменить в России машины из Европы и Японии.

Бортжурнал,Игорь Моржаретто,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители