Названы способы продлить жизнь авто

«Старайтесь заправляться только на проверенных АЗС. Из-за некачественного топлива автомобиль может потерять в динамике, не запуститься в мороз, также некачественное топливо может нарушить работу топливной системы. Кроме того, обязательно сверяйтесь с типом топлива. У каждого автомобиля есть рекомендуемый тип топлива (в основном это указано на лючке бензобака). Заправлять автомобиль, который должен эксплуатироваться на 95 бензине, 92 - плохая идея», - приводит РИА «Новости» советы сервиса «СберАвто».

«Если автомобиль работает исправно, не стоит лезть под кузов и разбирать автомобиль. Не надо мешать механизму и усердствовать в замене всех элементов. Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто», - отмечают специалисты.

Кроме того автоэксперты порекомендовали не экономить на масле. Так, если авто чаще эксплуатируется на трассе, где нет пробок, то замену масла стоит делать раз в 10 тысяч километров, если же вы чаще передвигаетесь в городе с пробками - раз в 5-7 тысяч километров.