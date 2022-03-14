Как правильно сдать автомобиль на металлолом

Избавиться от старого, ржавого и пришедшего в негодность автотранспорта не просто. Эксперты решили разобраться, как правильно сдавать авто на металлолом, получив при этом больше денег.
Для того чтобы получить за ржавую ненужную «развалюху» некоторую компенсацию, можно сдать авто на металлолом. Речь идёт о пунктах приёма черного/цветного металла. Однако это следует делать, придерживаясь определённых правил.
Чтобы в дальнейшем не было проблем с налоговой службой и полицией, требуется сдать автомобиль в организацию по приёму металлолома, получив там соответствующее документальное специальное подтверждение утилизации транспортного средства. После этого с данными документами можно отправиться в службу ГИБДД для снятия машины с учёта. Следует выбирать компанию-утилизатор для заключения договора, у которой имеется лицензия и выдающей соответствующее свидетельство. Некоторые компании могут предлагать деньги за сдаваемый металлолом. В случае предложения высокой цены, но без необходимого свидетельства, с такой фирмой лучше не иметь дел. В этом случае нельзя будет снять машину с учета. Автовладельца в будущем может ждать ряд больших неприятностей. Зарегистрированное на автолюбителя авто вскоре могут заподозрить в криминале, при этом собственника привлечь к ответственности.
Чтобы автомобиль сдать на металл более выгодно, перед отправкой его в утиль нужно снять детали, которые владелец машины может ещё использовать или реализовать за хорошие деньги. Речь идёт об электронике, магнитоле, аппаратуре телекоммуникации, фарах, навигаторе. Запрещено осуществлять демонтаж номерных агрегатов, так как без них транспортное средство не утилизируют. Мотор в этот перечень не попадает. При этом снятые элементы нужно будет доставить в ГИБДД, чтобы их сверили и открепили от уничтожаемой машины. Уже после этого автовладелец сможет их продать. Средний вес легкового авто составляет 1 тонну. Эксперты пункта приёма проводят оценку целостности транспортного средства. Потом от его веса отнимают вес таких элементов, как стекла, резина, внутреннее содержимое салона. В этом случае номинальный вес уменьшается на тридцать процентов.