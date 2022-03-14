Как правильно сдать автомобиль на металлолом

Избавиться от старого, ржавого и пришедшего в негодность автотранспорта не просто. Эксперты решили разобраться, как правильно сдавать авто на металлолом, получив при этом больше денег.

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Для того чтобы получить за ржавую ненужную «развалюху» некоторую компенсацию, можно сдать авто на металлолом. Речь идёт о пунктах приёма черного/цветного металла. Однако это следует делать, придерживаясь определённых правил.

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Чтобы в дальнейшем не было проблем с налоговой службой и полицией, требуется сдать автомобиль в организацию по приёму металлолома, получив там соответствующее документальное специальное подтверждение утилизации транспортного средства. После этого с данными документами можно отправиться в службу ГИБДД для снятия машины с учёта. Следует выбирать компанию-утилизатор для заключения договора, у которой имеется лицензия и выдающей соответствующее свидетельство. Некоторые компании могут предлагать деньги за сдаваемый металлолом. В случае предложения высокой цены, но без необходимого свидетельства, с такой фирмой лучше не иметь дел. В этом случае нельзя будет снять машину с учета. Автовладельца в будущем может ждать ряд больших неприятностей. Зарегистрированное на автолюбителя авто вскоре могут заподозрить в криминале, при этом собственника привлечь к ответственности.