В России продолжился рост рынка грузовых автомобилей

По данным «Автостат Инфо», за прошлый месяц в стране было продано 8342 грузовых автомобиля, это на 37% выше результата продаж за аналогичный месяц 2021 года — 6093 ед. техники.

«Камаз» сохранил свое лидерство на рынке грузовых машин в феврале, показав прирост на 36% в годовом сравнении, с 2412 до 3280 ед. «ГАЗ» реализовал 723 грузовика, на 2,2% меньше, чем в феврале прошлого года — 739 ед. Третье место в общем рейтинге рынка и первое среди иномарок занял Volvo — 697 грузовиков, на 149% выше прошлогоднего результата — 280 машин. «УРАЛ» занял 4-е место с приростом продаж на 58,7%, всего было продано 546 грузовиков этой марки, а годом ранее — 344 ед. Scania замыкает февральский топ-5 с результатом 411 реализованных машин, что на 18% выше результата за февраль прошлого года - 347 ед.

Как показывают результаты продаж в феврале, драйвером рынка остается сегмент иномарок, где объем реализации вырос на 52% с 2243 до 3411 ед. техники. В то же время на 28% увеличились продажи отечественных грузовиков до 4931 ед. против прошлогоднего результата — 3850 машин.

Рост рынка новых грузовиков в России составил +33% за первые два месяца этого года к аналогичному периоду 2021 году, то есть с 10 984 до 14 636 ед. техники. За январь-февраль было продано 5925 грузовиков-иномарок, на 43,5% больше, чем годом ранее — 4130 ед., а также 8711 российских машин, что на 27% выше уровня реализации за тот же период прошлого года — 6854 ед.