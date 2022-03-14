Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
46 минут назад

В России продолжился рост рынка грузовых автомобилей

"Автостат Инфо""Автостат Инфо"

По данным «Автостат Инфо», за прошлый месяц в стране было продано 8342 грузовых автомобиля, это на 37% выше результата продаж за аналогичный месяц 2021 года — 6093 ед. техники.

В России продолжился рост рынка грузовых автомобилей
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"

«Камаз» сохранил свое лидерство на рынке грузовых машин в феврале, показав прирост на 36% в годовом сравнении, с 2412 до 3280 ед. «ГАЗ» реализовал 723 грузовика, на 2,2% меньше, чем в феврале прошлого года — 739 ед. Третье место в общем рейтинге рынка и первое среди иномарок занял Volvo — 697 грузовиков, на 149% выше прошлогоднего результата — 280 машин. «УРАЛ» занял 4-е место с приростом продаж на 58,7%, всего было продано 546 грузовиков этой марки, а годом ранее — 344 ед. Scania замыкает февральский топ-5 с результатом 411 реализованных машин, что на 18% выше результата за февраль прошлого года - 347 ед.

Как показывают результаты продаж в феврале, драйвером рынка остается сегмент иномарок, где объем реализации вырос на 52% с 2243 до 3411 ед. техники. В то же время на 28% увеличились продажи отечественных грузовиков до 4931 ед. против прошлогоднего результата — 3850 машин.

Рост рынка новых грузовиков в России составил +33% за первые два месяца этого года к аналогичному периоду 2021 году, то есть с 10 984 до 14 636 ед. техники. За январь-февраль было продано 5925 грузовиков-иномарок, на 43,5% больше, чем годом ранее — 4130 ед., а также 8711 российских машин, что на 27% выше уровня реализации за тот же период прошлого года — 6854 ед.

Добавим, что с января по февраль текущего года объем реализованных грузовиков заметно вырос: с 6294 до 8342 ед. техники соответственно.

Бортжурнал,Volvo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители