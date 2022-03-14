Эксперт предсказал экспансию УАЗа на российском авторынке

УАЗ может значительно увеличить продажи своих внедорожников, а также коммерческих автомобилей, за счет того, что ряд иностранных автокомпаний потенциально могут прекратить работать в России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Фото: uazrussiaInstagram uazrussiaInstagram

«Если все пойдет по жесткому сценарию и многие производители после приостановки деятельности не вернутся в Россию, тогда у УАЗа будет шанс отвоевать минимум 10% рынка в своем сегменте»,– отметил Бургазлиев.

Собеседник подчеркивает, что большинство российских покупателей внедорожного транспорта вынуждены будут адаптироваться под новые условия рынка. Причем те иностранные автокомпании, которые все же останутся в России, также вынуждены будут повысить цены на свою продукцию, что увеличит привлекательность отечественных машин для потребителей, убежден эксперт.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, по ситуации на февраль 2022 года доля Ульяновского автозавода в продажах автомобилей всех сегментов в РФ составила 1,5% против 1,3% годом ранее. Подробнее о том, как сказывается на УАЗе изменение экономической ситуации, в материале «Газета.Ru».