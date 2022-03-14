Как выбрать диски для автомобиля

Выбрать действительно стильные и надежные автомобильные диски не всегда легко. Автоэксперты советуют, на какие параметры нужно обратить внимание.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Сергей Фадеичев / ТАСС

На современном авторынке присутствует большой ассортимент колесных дисков, разных параметров и дизайна. От их правильного выбора многое зависит и, прежде всего, комфортные поездки.

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Очень важно разобраться со схемой расположения болтов вокруг центральной ступицы. Нужно знать их общее количество и расстояние между ними. Обычно это пять выступов с зазором 11 сантиметров. На европейских моделях разболтовка следующая: 4 болта, расстояние между которыми 10 сантиметров. Все эти параметры следует обязательно соблюдать, иначе одно крепление будет затянуто правильно, а остальные сместятся относительно центра, это приведет к биению колеса.

Следующих шаг – это проверка размеров. Новые колеса должны соответствовать по параметрам предыдущим. Но если есть желание улучшить ускорение авто, то можно подобрать колеса на размер больше, но здесь учитывается тот факт, что чем крупнее колеса, тем быстрее они будут изнашиваться, ощущать все неровности на дороге. Тогда как колеса меньшего размера гарантируют более плавную поездку. Для легковых авто размер дисков обычно составляет 15-17 дюймов, это указано в виде обозначения: R15, R17.

Не стоит забывать и о параметрах смещения. Некоторые автомобилисты хотят, чтобы колесные диски несколько выступали за пределы кузова машины, данный факт говорит об отрицательном смещении. Чаще всего такой вариант выбирают для задних колес. Здесь нужно учитывать, что при отрицательном смещении шины изнашиваются быстрее. В идеале покрышки должны располагаться четко посредине.

Чтобы избежать биения, следует обратить внимание на размер ступичного отверстия. Данный показатель обозначается буквой D. Если размер будет меньше, то потребуется добавлять специальные кольца.