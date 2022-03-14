Почему нельзя ездить на старых шинах

Водители меняют шины, как правило, после выработки протектора. Обычно это происходит после четырех-пяти лет. Но не все машины эксплуатируются одинаково интенсивно, поэтому многие покрышки остаются с глубокими канавками и грунтозацепами даже после пяти – семи лет. Автоэксперты объяснили, как долго допустимо ездить на таких покрышках и в чем опасность езды на старых шинах.

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Потеря эксплуатационных свойств шины только отчасти связана с пробегом. Покрышка подвергается воздействию солнечной радиации, ударов о неровности, вступает в реакцию с антигололедными реагентами. Падает эластичность резины, образуются трещины, которые становятся очагами повышенного износа. В них попадают химикаты, вода и химия достигают нитей корда, которые сначала намокают, а потом начинают гнить и рваться.

Степень крайнего износа, как правило, достигается к пяти – семи сезонам, пишет Auto.mail. После неизбежно начинаются проблемы. Покрытие не может сопротивляться острым предметам, которые показываются из-под снега на дорогах весной. Наезд на небольшой кусок стекла или гвоздь приводит к порезам и проколам. Новая покрышка сопротивляется им гораздо эффективнее.

Ситуация может усугубиться, если старое колесо попадает в яму с острыми краями. Даже несильный удар может привести к внутренним повреждениям. Нити старого корда рвутся, защитный слой сминается, через трещины в резине просачивается воздух. Ставить заплатку в таких случаях бесполезно, хоть временно можно заделать дырки с помощью жгутиков. В любом случае, наличие пропускающих воздух трещин – прямое указание на то, что шины срочно нужно менять.