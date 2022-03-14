Новый кроссовер Audi Q6 оказался больше Q7

Модельная линейка Audi в скором времени пополнится новым кроссовером с индексом Q6, который будет продаваться на рынке Китая. По логике, новинка с таким названием должна занимать нишу между Q5 и Q7, однако на деле новый паркетник превзошел по габаритам Q7, а его ближайшим родственником является Volkswagen Teramont, известный в том числе в России. Фотографии нового кроссовера Audi Q6 оказались в распоряжении китайского портала Autohome.com.cn.
Китайские журналисты ссылаются на сертификационные документы, согласно которым длина Q6 составит 5099 миллиметров против 5063 миллиметров у Q7, ширина — 2014 миллиметра вместо 1970 миллиметров, а высота — 1784 миллиметров вместо 1741 миллиметра. Расстояние между осями такое же, как у соплатформенного Teramont, — 2980 миллиметров. Новинке положен трехрядный салон (сначала семиместный, а позже —шестиместный с раздельными креслами на втором ряду) и колесные диски диаметром от 17 до 20 дюймов.
В основе Q6 лежит переднеприводная модульная архитектура MQB Evo с поперечным расположением двигателя. Моторы те же, что и у китайского Volkswagen Teramont, — это наддувная «четверка» 2.0 TFSI серии EA888 в двух вариантах форсировки, 231 и 265 лошадиных сил, а также 2,5-литровая «турбошестерка», которая развивает 299 лошадиных сил.
Производство организуют на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, где в настоящее время собирают «Терамонты» для внутреннего рынка КНР.
Что же касается глобальной линейки Audi, то она должна пополнится большим кроссовером Q9 длиной 5,2 метра, который уже не раз попадался шпионам во время дорожных и трековых испытаний. Ожидается, что новинка получит шести- и восьмицилиндровые турбомоторы с электрической надстройкой в виде стартер-генератора и полноценную гибридную модификацию с запасом хода на одном электричестве около 50 километров. Конкурентами Q9 станут BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.