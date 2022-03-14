Новый кроссовер Audi Q6 оказался больше Q7

Модельная линейка Audi в скором времени пополнится новым кроссовером с индексом Q6, который будет продаваться на рынке Китая. По логике, новинка с таким названием должна занимать нишу между Q5 и Q7, однако на деле новый паркетник превзошел по габаритам Q7, а его ближайшим родственником является Volkswagen Teramont, известный в том числе в России. Фотографии нового кроссовера Audi Q6 оказались в распоряжении китайского портала Autohome.com.cn.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Китайские журналисты ссылаются на сертификационные документы, согласно которым длина Q6 составит 5099 миллиметров против 5063 миллиметров у Q7, ширина — 2014 миллиметра вместо 1970 миллиметров, а высота — 1784 миллиметров вместо 1741 миллиметра. Расстояние между осями такое же, как у соплатформенного Teramont, — 2980 миллиметров. Новинке положен трехрядный салон (сначала семиместный, а позже —шестиместный с раздельными креслами на втором ряду) и колесные диски диаметром от 17 до 20 дюймов.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

В основе Q6 лежит переднеприводная модульная архитектура MQB Evo с поперечным расположением двигателя. Моторы те же, что и у китайского Volkswagen Teramont, — это наддувная «четверка» 2.0 TFSI серии EA888 в двух вариантах форсировки, 231 и 265 лошадиных сил, а также 2,5-литровая «турбошестерка», которая развивает 299 лошадиных сил.

Производство организуют на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, где в настоящее время собирают «Терамонты» для внутреннего рынка КНР.