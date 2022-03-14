На что способны летние шины и как их правильно выбрать

Сюрпризы хороши на праздники, а на дороге нужна предсказуемость. Помимо знания правил дорожного движения, опыта за рулем и технической исправности автомобиля, важно обратить внимание на состояние шин. Ведь без колес машина не поедет, а без хороших шин поездка может стать небезопасной.

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При этом при выборе шин нужно учитывать сезонность, ваш стиль вождения и так далее. Конечно, можно разобраться во всех тонкостях самому, но проще довериться профессионалам, которые много лет занимаются проектированием и производством автомобильных шин.

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Если это про вас, то настоятельно рекомендуем обратить внимание на новую летнюю легковую шину Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 из премиальной сверхвысокоскоростной линейки, которая подойдет для самых разных машин — от больших семейных автомобилей и премиальных седанов до спортивных купе. В чем ее универсальность, спросите вы?

Пресс-служба

Новинка имеет адаптированное пятно контакта, которое при плавном движении по прямой имеет стандартную форму и размер, но меняет свою геометрию в момент совершения экстремального маневра - увеличивается, тем самым, обеспечивая лучшее сцепление с дорожным покрытием. Так Асимметрик шестого поколения моментально реагирует на поведение водителя, адаптируясь к стилю его вождения. Это важное качество делает шину универсальной как для новичков, так и для опытных водителей со сложившимся стилем вождения — дерзко-резким или сдержанно-респектабельным.

В дождливую погоду благодаря применению инновационных смол в резиновом составе протектора создается максимальное число микроконтактов с влажной дорожной поверхностью. Данная технология была заимствована у шин сегмента ультрасверхвысокоскоростных шин (UUHP), созданная и предназначенная изначально для гоночных сликов, и наделила Eagle F1 Asymmetric 6 более гибким и эластичным протектором, способным обеспечить плавный ход даже на неровной дороге.

Летняя новинка Goodyear создавалась с учетом высоких требований автопроизводителей электромобилей, которые как минимум тяжелее обычных автомобилей, а значит, выбор шин для них уже ограничен. Eagle F1 Asymmetric 6 обладает высоким сопротивлением качению, что на практике показывает неплохую экономию топлива или электроэнергии. То есть водителям нужно будет реже искать, где бы подзарядить или заправить своего железного коня.

Те, кому в поездке важен прежде всего личный комфорт, полюбят летние шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 за отсутствие лишнего шума, который в сравнении с пятым поколением Asymmetric, снизился в среднем на 1 дБ. В дороге можно слушать музыку, книги, подкасты или собственные мысли, не отвлекаясь на гул колес.