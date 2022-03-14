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1 час назад

Четыре способа сделать так, чтобы автомобиль блестел как новенький

Car.ruCar.ru

Автомобиль является не только способом передвижения для экономии времени, но и показателем статусности. Чем лучше внешний вид транспортного средства, тем более дорогим он выглядит. Блестящий кузов говорит о том, что владельцы ухаживают за авто и регулярно проводят обслуживание машины.

Четыре способа сделать так, чтобы автомобиль блестел как новенький
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Абразивная полироль является первым способом поддерживать кузов автомобиля блестящим. С помощью абразива той или иной зернистости, при обработке с кузова удаляется часть слоя краски, в результате чего поверхность сглаживается.

Для использования данного метода, кроме выбранного абразива, нужна еще и вода. С помощью этого вещества можно избавляться от мелких царапин и потускневшего лака на кузове автомобиля. Еще одним способом поддержания экстерьера становится использование защитной полироли. В сравнении с первым способом, воспользоваться такой защитой водитель может самостоятельно.

Нанополироль тоже можно использовать для того, чтобы поддерживать кузов в свежем состоянии. Это достаточно эффективный способ защиты экстерьера. Такие составы после обработки кузова дают просто невероятный блеск. Средства, относящиеся к нанополиролям, демонстрируют долговечный и водостойкий эффект.

Важно соблюдать определенные условия выполнения ухода за кузовом. Регулярные работы позволят не только передвигаться на презентабельном автомобиле, но и потом продать его по более дорогой цене.

Выполнять действия по уходу за кузовом владелец может самостоятельно, а может обращаться в профессиональный сервис, который специализируется на подобных действиях и позволяет водителю поддерживать достойный вид экстерьера.

Главным правилом проведения полировки становится то, что работу нужно выполнять только в чистом и не пыльном помещение, в противном случае пыль и грязь вокруг машины могут не позволить отполировать авто, а наоборот ухудшить состояние кузова.

Бортжурнал,
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