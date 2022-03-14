Автомобили Tesla исчезнут из России?

«Поставки автомобилей Tesla в Россию были абсолютно мизерными и осуществлялись по сути дела энтузиастами. Это продажи, которые совершенно не заметны, как для компании, так и для российского автомобильного рынка. По объемам продаж другие производители электромобилей по ряду сегментов, скажем, имеют уже в России сильные позиции. Учитывая, что не было информации о том, когда сама Tesla будет выходить на российский рынок, это развитие событий назвать негативным для российского рынка, наверное, нельзя. Что касается других автомобилей, прежде всего там речь про люксовые автомобили, ну, может быть, Cadillac. Но даже если он пропадет, у него продажи в России крайне небольшие, и для российского рынка это, по моему мнению, никаких последствий иметь не будет».