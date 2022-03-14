Автомобили Tesla исчезнут из России?

Ни для самой Tesla, ни для российского рынка запрет не будет заметным, считают эксперты, так как количество поставляемых на российский рынок машин этой марки несущественно.
Минторг США опубликовал список предметов роскоши, на которые с 16 марта вводится эмбарго на поставки в Россию. В перечне почти 600 позиций, в том числе табак, алкоголь, некоторая одежда, наручные часы, коллекционные предметы и машины.
Одна из самых крупных статей экспорта из США в Россию — до миллиона долларов в 2020 году — машины, в том числе, электромобили Tesla. Но ни для самой Tesla, ни для российского рынка запрет не будет заметным, считает гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
«Поставки автомобилей Tesla в Россию были абсолютно мизерными и осуществлялись по сути дела энтузиастами. Это продажи, которые совершенно не заметны, как для компании, так и для российского автомобильного рынка. По объемам продаж другие производители электромобилей по ряду сегментов, скажем, имеют уже в России сильные позиции. Учитывая, что не было информации о том, когда сама Tesla будет выходить на российский рынок, это развитие событий назвать негативным для российского рынка, наверное, нельзя. Что касается других автомобилей, прежде всего там речь про люксовые автомобили, ну, может быть, Cadillac. Но даже если он пропадет, у него продажи в России крайне небольшие, и для российского рынка это, по моему мнению, никаких последствий иметь не будет».
Машины Tesla все равно будут привозить в Россию, просто усложнится логистика, объясняет руководитель Moscow Tesla Club Алексей Еремчук:
— Мы будем стараться для наших потребителей, потому что запчасти и автомобили нужны. Дело в том, что у Tesla как раз две модели только-только вышли, и эмбарго расстраивает наших клиентов. Поэтому мы будем по-прежнему перевозить, это будет несколько дороже, потому что чуть усложняется логистика, но не как-то принципиально. Через третьи страны, все уже начали так работать. Мы пока не привезли машины, но скоро будет, наверное, через пару недель поставка. Мы с 2013 года привозим автомобили. У нас было разное, и 51% таможня была, и бывало, что два-три месяца вообще электромобили не могли быть импортированы в Россию. Всего насмотрелись, ко всему готовы, остаемся на рынке.
— Насколько это отразится на цене?
— Я думаю, процентов 20 на запчастях, а что касается автомобилей, процентов, наверное, пять-семь.
В начале этого года российские владельцы электромобилей обратились к Илону Маску и попросили его открыть официальный офис в России. Маск ответил в Twitter:
«Компания старается как можно быстрее обеспечить поддержку владельцев электромобилей Tesla по всему миру».