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2 часа назад

Subaru повысила цены на автомобили в РФ

Газета.RuГазета.Ru

Японский автопроизводитель Subaru изменил стоимость почти всего модельного ряда в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на актуальные прайс-листы официального импортера Subaru в России.

Subaru повысила цены на автомобили в РФ
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Так, наиболее популярные модели выросли в цене на сумму от 720 тыс. руб. до 1,08 млн руб., что составляет около 20% от февральских ценников. Меньше всего прибавил в стоимости компактный кроссовер XV – около 720-760 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Дельта подорожания кроссовера Forester составила 780-960 тыс. руб., а самое значительное изменение цены произошло у внедорожного универсала Outback – свыше 1 млн руб. Ранее «Газета.Ru» сообщала об изменении цен у компании Kia.

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