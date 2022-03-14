Subaru повысила цены на автомобили в РФ

Японский автопроизводитель Subaru изменил стоимость почти всего модельного ряда в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на актуальные прайс-листы официального импортера Subaru в России.

Так, наиболее популярные модели выросли в цене на сумму от 720 тыс. руб. до 1,08 млн руб., что составляет около 20% от февральских ценников. Меньше всего прибавил в стоимости компактный кроссовер XV – около 720-760 тыс. руб. в зависимости от комплектации.