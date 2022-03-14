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1 час назад

Lexus приготовил для Европы «вулканический» LC

Motor.ruMotor.ru

До конца весны на рынок Европы выйдет специальная версия Lexus LC под названием Hokkaido Edition. Она посвящена самому северному острову Японии, Хоккайдо, знаменитому своими вулканами, кальдерными озерами и геотермальными источниками. На Хоккайдо также расположен испытательный полигон Lexus Shibetsu. Именно там разрабатывали суперкар LFA, а сейчас настраивают шасси тех же LC.

Lexus приготовил для Европы «вулканический» LC
Фото: © Lexus© Lexus

Для двухдверок Lexus LC Hokkaido Edition предложат четыре цвета кузова на выбор: красный Flare Red, серый Sonic Platinum, белый F White и графитовый Graphite. Выделяться же машины будут эксклюзивной черной решеткой радиатора, 21-дюймовыми колесами, светодиодными фарами и тонированными фонарями. Кабриолету, помимо прочего, положены два варианта мягкой крыши — черная либо красная.

Lexus
Lexus

О вулканах Хоккайдо напомнит интерьер в черных и темно-красных тонах. При этом «агрессивный» красный цвет в основном будет сосредоточен вокруг водителя. Под капотом спецверсии, как и прежде, будет стоять пятилитровый «атмосферник» V8 (477 л.с., 540 Нм) либо гибридная установка на основе V6 3.5 с комбинированной отдачей 359 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. В Lexus считают, что раскрыть заложенный в них потенциал лучше всего на дорогах, что ведут к горячим источникам Хоккайдо.

К 2022-му модельному году на Lexus LC также перенастроены подвески. А ещё в список опций добавлен спойлер из армированного углеволокном пластика. Он разработан в сотрудничестве с японским пилотом Йошихидой Муроей, победителем Red Bull Air Race 2017 года, и вдохновлен крылом его самолета.

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