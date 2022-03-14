Lada Xray и Lada Largus подорожали на 9000 и 27000 рублей

АвтоВАЗ второй раз за март поднял цены на автомобили Lada , однако теперь подорожание коснулось не всего модельного ряда, а лишь двух моделей.

Новые рекомендованные розничные цены уже появились на официальном сайте Lada. Так, на 27 000 рублей подорожала Lada Largus и теперь стоит от 1 103 900 рублей за пассажирскую версию и от 1 104 900 за версию фургон. Что касается Lada Largus Cross, то теперь такая модификация стоит 1 245 900 рублей. В случае с Lada Xray подорожание затронуло только базовую версию. Он стоит теперь от 1 009 000 рублей, прибавка к цене составила 9000 рублей.