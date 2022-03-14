Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
2 часа назад

Lada Xray и Lada Largus подорожали на 9000 и 27000 рублей

Южный автомобильЮжный автомобиль

АвтоВАЗ второй раз за март поднял цены на автомобили Lada, однако теперь подорожание коснулось не всего модельного ряда, а лишь двух моделей.

Lada Xray и Lada Largus подорожали на 9000 и 27000 рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Новые рекомендованные розничные цены уже появились на официальном сайте Lada. Так, на 27 000 рублей подорожала Lada Largus и теперь стоит от 1 103 900 рублей за пассажирскую версию и от 1 104 900 за версию фургон. Что касается Lada Largus Cross, то теперь такая модификация стоит 1 245 900 рублей. В случае с Lada Xray подорожание затронуло только базовую версию. Он стоит теперь от 1 009 000 рублей, прибавка к цене составила 9000 рублей.

Бортжурнал,Lada Largus,Lada XRAY,Lada,Автоваз,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители