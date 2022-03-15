Toyota и Suzuki готовят конкурента Hyundai Creta

В распоряжении индийского портала 91wheels.com оказались шпионские фотографии новых кроссоверов, разработанных Toyota и Suzuki для местного рынка — новинки станут «ответом» японских марок популярной Hyundai Creta. Будущие конкуренты Креты будет выпускаться под двумя марками — Toyota и Maruti Suzuki, и, судя по снимкам, обе версии тестируют одновременно. Премьеры обеих моделей состоятся до конца 2022 года с небольшим интервалом.

Фото: © 91wheels.com © 91wheels.com

Компании Suzuki и Toyota сотрудничают с 2019 года и практикуют бейдж-инжиниринг. Например, Suzuki продает под собственной маркой копию Toyota RAV4, но со слегка переосмысленной внешностью, а в арсенале Toyota есть «брат-близнец» Suzuki Vitara. Кроме того, компании активно разрабатывают новые электромобили для Индии, Японии и Европы.

91wheels.com

91wheels.com

91wheels.com

91wheels.com

Бюджетный кроссовер, который мог бы составить конкуренцию Hyundai Creta, — еще один совместный проект Toyota и Suzuki. Модели, которые известны под внутризаводскими кодами D22 и YFG, построят на модульной платформе DNGA, а силовая установка будет гибридной (с большой долей вероятности, речь идет о «мягком» гибриде). На опубликованных снимках можно заметит, что у автомобилей слегка отличается передняя оптика, хотя в обоих случаях она двухъярусная, а также радиаторная решетка.