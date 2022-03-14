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19 минут назад

Volkswagen и BMW начали искать замену автокомпонентам из Украины

Газета.RuГазета.Ru

Столкнувшиеся с перебоями поставок автомобильных жгутов, высокоочищенного неона и прочих деталей, произведенных на Украине, немецкие концерны Volkswagen Group и BMW начали поиск альтернативных партнеров, сообщает Automotive News Europe. В частности, рассматриваются поставки из таких отдаленных стран, как Китай и Мексика.

Volkswagen и BMW начали искать замену автокомпонентам из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поиск новых поставок – это самая актуальная проблема для автомобильной промышленности, которая уже страдает от резкого роста цен на металлы и энергоносители, пандемического нарушения цепочек поставок и нехватки полупроводниковых чипов", - отмечает издание.

Ранее из-за событий на Украине с приостановками производств в Германии столкнулись заводы BMW, Porsche, Volkswagen, Mini, сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Представитель Audi (премиум-бренда VW) в частной беседе с немецким СМИ отмечал, что вся группа работает над тем, чтобы заставить крупных поставщиков перенести производство жгутов из Украины на другие заводы или найти альтернативных поставщиков. В качестве новых дислокаций для заводов рассматриваются страны Восточной Европы, Северной Африки, Мексики и Китай.

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