В России резко сократилось количество автокредитов

Из-за ухода многих автопроизводителей с российского рынка отечественные банки столкнулись с резким снижением количества выдаваемых автокредитов. Кроме того, спрос на приобретение новых автомобилей упал в связи с повышением процентных ставок. Кроме того, на фоне кризисной ситуации произойдет переориентация на кредитование приобретения автомобилей с пробегом. При этом нестабильная ситуация на рынке может продлиться до полугода.

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По словам специалистов, с 1 марта 2022 года число выдаваемых автокредитов снизилось в четыре раза. На сокращение потребительского спроса повлияло увеличение ключевой ставки, которая привела к росту стоимости самих кредитов от четырех до шести процентов. В настоящий момент приобрести новый автомобиль с оформлением кредита можно по минимальной ставке в размере 25,4 процента. Автокредит для подержанных транспортных средств в банках выдают минимум под 25,99 процента. Эксперты ожидают, что подобное повышение ставок заставит многих покупателей отказаться от покупки автомобилей.

В среднем автокредиты на покупку новых машин занимают около 20 процентов в портфеле банков. Остальное количество приходится на автомобили с пробегом. Аналитики ожидают, что в нынешних кризисных условиях сегмент подержанных транспортных средств будет развиваться еще динамичнее. В связи с нестабильной экономической ситуацией турбулентность на автокредитном рынке продлитcя неопределенный срок. Специалисты ожидают, что на стабилизацию ситуации понадобится от полутора до шести месяцев.