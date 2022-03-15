Электрическая версия Ford Mustang 1967 года продается за 500 000 долларов

Британская компания Charge Automotive приступила к производству электрического рестомода, донорским экземпляром для которого стал Ford Mustang в исполнении Fastback, выпущенный в 67-ом году прошлого столетия.

Данное транспортное средство представили четыре года назад. Однако к серийному производству руководство британской фирмы не спешило приступать. Имеется информация, что мастера фирмы будут осуществлять ручную сборку этой электрической модификации. При этом тираж автомобиля ограничится 499 единицами.

Car.ru

Интересным является тот факт, что собирать эти транспортные средства планируют с использованием исторических кузовов, которые были лицензированные фирмой Ford. Рестомод стал заметно дороже за годы, которые прошли со времён дебюта этого автотранспорта. В 2018 году ориентировочная стоимость такого автомобиля составляла 240 тыс. евро, что в переводе на наши деньги 29 072 400 руб. сегодня минимальная цена рестомода Ford Mustang составляет 420 тыс. евро (50 876 700 руб.). Модель комплектуется двумя эффективными электродвигателями, суммарная мощность которых достигает 544 лошадиных сил. Показатель крутящего момента при этом зафиксирован на отметке в 1500 Нм. Первую сотню транспортное средство набирает приблизительно за 3,9 сек. Аккумуляторная батарея, генерирующая 64 кВт•ч, обеспечивает запас хода электрокара на 322 км.