Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

В чем разница между «вариатором» и «автоматом»

Car.ruCar.ruиещё 1

Автоматические коробки получили широкое распространение в современном автопроме. Они оказываются наиболее оптимальными, если автомобиль передвигается в условиях города.

В чем разница между «вариатором» и «автоматом»
Фото: Car.ruCar.ru

Автоматическая коробка передач - самый распространенный механизм в современном автопроме. Эксперты назвали главные отличия автоматической коробки передач от "вариатора".

Ранние автоматические коробки передач появились еще в первой четверти 20 века. Но бурное развитие такой системы началось в США в 1950 годах. Тогда производители начали испытывать первые установки подобного типа. Широкую популярность АКПП обрела лишь в 2000 годах.

Автоматические коробки передач делятся на несколько видов по принципу функционирования. Классическая АКПП представляет собой "автомат-гидротрансформатор". Данная технология была разработана почти в то же время, что и МКПП. Принцип работы заключается в создании комплексной передачи. Она обеспечивает увеличение крутящего момента в зависимости от нагрузки на механизм.

Вариатор представляет собой бесступенчатую трансмиссию. Принцип действия сводится к полному отказу от передач. Крутящий момент передается при помощи промежуточного элемента, в роли которого выступает ремень или ролик. Практика показывает, что вариатор используется в бюджетных автомобилях. Он дополняется элементами гидротрансформатора, так как сама по себе система не способна стоять на месте или передвигаться задним ходом.

Еще один распространенный на рынке вид - роботизированная КПП. Это что-то среднее между современной АКПП и МКПП. Система работает самостоятельно и может автоматически переключать передачи. Происходит это путем определения скоростного режима. Работа роботизированной коробки передач невозможна без использования вспомогательного электронного оборудования.

Бортжурнал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители