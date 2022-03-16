В чем разница между «вариатором» и «автоматом»

Автоматические коробки получили широкое распространение в современном автопроме. Они оказываются наиболее оптимальными, если автомобиль передвигается в условиях города.

Автоматическая коробка передач - самый распространенный механизм в современном автопроме. Эксперты назвали главные отличия автоматической коробки передач от "вариатора".

Ранние автоматические коробки передач появились еще в первой четверти 20 века. Но бурное развитие такой системы началось в США в 1950 годах. Тогда производители начали испытывать первые установки подобного типа. Широкую популярность АКПП обрела лишь в 2000 годах.

Автоматические коробки передач делятся на несколько видов по принципу функционирования. Классическая АКПП представляет собой "автомат-гидротрансформатор". Данная технология была разработана почти в то же время, что и МКПП. Принцип работы заключается в создании комплексной передачи. Она обеспечивает увеличение крутящего момента в зависимости от нагрузки на механизм.

Вариатор представляет собой бесступенчатую трансмиссию. Принцип действия сводится к полному отказу от передач. Крутящий момент передается при помощи промежуточного элемента, в роли которого выступает ремень или ролик. Практика показывает, что вариатор используется в бюджетных автомобилях. Он дополняется элементами гидротрансформатора, так как сама по себе система не способна стоять на месте или передвигаться задним ходом.