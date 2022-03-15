В марте пять моделей Peugeot подорожали на 35-49 процентов

Французский бренд поднял цены на свои машины на 0,56-1,25 млн рублей.
Компания Peugeot резко подняла цены на свои автомобили в России. Как стало известно «Max-Cars», в зависимости от модели цена увеличилась от 35,3% до 49,5%. В деньгах это увеличение рекомендованной цены на сумму от 560 тысяч до 1,25 млн рублей одномоментно. Тут важно понимать, что это только прайс-лист без допов у дилера.
Согласно новому прайсу, компания продает следующие модели автомобилей по таким ценам:
Traveller – от 3,99 млн (+1,25 млн рублей), Partner VU – от 1,95 млн (+560 тыс.), Partner Crossway – от 2,05 млн (+610 тыс.), Expert VU – от 3,02 млн (+1 млн), 408 – от 2,15 млн (+600 тыс.).
Аналитики российского рынка ждут дальнейшего роста на все автомобильные марки. Пока Peugeot не называет причину подорожания, в РФ обосновывают происходящее на рынке курсом валют и проблемами с поставками автомобилей и запчастей.