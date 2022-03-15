В марте пять моделей Peugeot подорожали на 35-49 процентов

Компания Peugeot резко подняла цены на свои автомобили в России. Как стало известно «Max-Cars», в зависимости от модели цена увеличилась от 35,3% до 49,5%. В деньгах это увеличение рекомендованной цены на сумму от 560 тысяч до 1,25 млн рублей одномоментно. Тут важно понимать, что это только прайс-лист без допов у дилера.