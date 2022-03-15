Land Rover разыграет в лотерею полет в космос

Land Rover и компания Virgin Galactic, которая занимается туристическими суборбитальными космическими полетами, проводят в США необычную акцию. Среди владельцев автомобилей британской марки, а также клиентов, которые приобретут машину до 20 июня 2022 года, разыграют билет на полет в космос. В лотерее могут участвовать владельцы Land Rover старше 18 лет из 50 штатов и округа Колумбия, за исключением штатов Огайо и Вирджиния.

Для того, чтобы испытать удачу, необходимо заполнить форму и зарегистрироваться на сайте акции Land Rover Adventure of a Lifetime. В форме должны быть указаны данные владельца, включая последние восемь цифр VIN его автомобиля. Главный приз — суборбитальный космический полет с Virgin Galactic продолжительностью 90 минут, а также пять дней подготовки. Дата полета пока не объявлена, а имя победителя объявят 15 августа. Билеты на такой полет есть и в свободной продаже, однако цена немалая — 450 тысяч долларов.

Есть и другие призы, в числе которых обучение в центре вождения Land Rover, мерч и другое.

Это не первая совместная активность Land Rover и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Три года назад подразделение Special Vehicle Operations (SVO) подготовило специальную версию Range Rover для астронавтов: заказать такой автомобиль могли только космические туристы, подписавшие соглашение с Virgin Galactic американского миллиардера.