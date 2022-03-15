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2 часа назад

Не ушедший из РФ Haval поднял цены на автомобили на 950-980 тыс. рублей

Газета.RuГазета.Ru

Автомобили, собранные на заводе компании Haval в Тульской области, выросли на 950–980 тыс. руб. в розницу в России, что на 40-50% превышает расценки начала февраля этого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на актуальные прайс-листы китайской автокомпании.

Не ушедший из РФ Haval поднял цены почти на миллион рублей
Фото: HavalHaval

При этом тульский завод Haval – одно из немногих иностранных предприятий, которые не заявляли об уходе из России либо приостановке деятельности в связи с событиями на Украине или изменения курса рубля. В тоже время собеседники издания отмечают, что китайский завод столкнулся с логистическими трудностями и испытывает недостаток автокомпонентов.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, Haval остается доминирующим китайским автопроизводителем российского рынка. Так, за январь-февраль этого года, по статистике АЕБ, было реализовано 6,7 тыс. автомобилей Haval, что на 81% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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