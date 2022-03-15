Nissan выпустит семиместную версию бюджетного кроссовера

Компания Nissan планирует выпустить 7-местную версию субкомпактного недорого кроссовера Maginte, об этом сообщает Autocar India со ссылкой на собственные источники в японской компании.

Фото: Пресс-служба Nissan Пресс-служба Nissan

При этом, по информации ресурса, фирма не планирует удлинять кузов Nissan Magnite - третьему ряду сидений места найдут за счет перекомпоновки заднего дивана и уменьшения объема багажника. Таким образом, речь идет о довольно экзотической модификации - 4-метровом автомобиле с тремя рядами мест.

Autocar India пишет, что рецепт такого автомобиля японской компании подсказала корейская Kia, которая в 2021 году выпустила 7-местную конфигурацию субкомпактного кроссовера Sonet, габаритная длина которого также составляет 4 м.

Доступ к третьему ряду в Maginte будет открывать простой механизм складывания кресел второго ряда. Самые задние места станут удобны для детей, но вряд ли подойдут взрослым.