Как распознать плохой бензин

Большинство автомобилистов знает, что использование плохого бензина оказывает негативное, разрушительное воздействие на транспортное средство. Эксперты рассказали, как распознавать плохое топливо, которое разъедает автомобильный мотор.

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Плохим некачественным бензином называют тот, который в итоге не способен сгореть должным образом. Зачастую причиной этого является загрязнение топливной системы, долговременный простой авто с большим количеством используемого горючего в бензобаке, попадание жидкости внутрь топливного резервуара. Основные симптомы связаны с неправильной работой мотора и автомобиля.

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Затруднения при пуске авто. Застоявшийся либо загрязнённый бензин не может обеспечить надлежащей мощности, чтобы запустить мотор. Машина может отказываться заводиться по причине разбавленного/старого/грязного горючего.

Нетипичные звуки. Плохой бензин не может сгорать равномерно. Вследствие этого силовой агрегат может начать издавать различные непривычные для транспортного средства звуки.

Автомобиль глохнет при езде. В случае загрязнения бензина чужеродными различными веществами, включая обычную воду либо грязь, мотор может неожиданно глохнуть во время движения, так как бензин не способен сгореть как надо.

Проблемы тяги и ускорения. При использовании некачественного плохого топлива могут наблюдаться трудности, касающиеся ускорения и затяжных подъёмов в горку. По причине того, что плохое топливо сгорает неравномерно, силовая установка не может выдавать нужную мощность. Машина может плохо реагировать на команды «гашетки» либо не ускоряется. Временами наблюдается ощутимые детонации. Это бывает связано с довольно низким показателем октанового числа.

Хаотичные скоростные колебания. Некачественное горючее является причиной аномальных колебаний темпа. Во время езды наблюдаются внезапные замедления авто и последующее неконтролируемое увеличение скорости.