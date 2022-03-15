Сколько времени уйдет на импортозамещение электроники Lada Vesta

Последние полгода АвтоВАЗ испытывает трудности из-за нехватки электронных компонентов для выпуска новых автомобилей Lada. В настоящее время с конвейера завода в Тольятти сходят только две модели — Granta и Niva Legend, а удмуртское предприятие в Ижевске, где организовано производство семейства Vesta, находится в простое. Проблему с поставками дефицитных деталей можно решить импортозамещением, которое, по оценке первого вице-премьера Удмуртии Константина Сунцова, займет два года.
На полную локализацию производства электронных компонентов для Vesta, которую собирают на мощностях завода «Lada Ижевск», потребуется минимум два года, цитирует Сунцова ТАСС. «Для разработки и начала выпуска российских электронных комплектующих еще нужно найти необходимые компетенции», — заявил вице-премьер и напомнил, что сейчас вопрос поставки комплектующих решается, а работа над Vesta нового поколения продолжается.
Дефицит комплектующих наблюдался еще до специальной военной операции в Украине, однако после начала российско-украинского конфликта ситуация обострилась на фоне санкций, введенных западными компаниями. В частности, была приостановлена отгрузка деталей с полупроводниками — среди компаний, заморозивших импорт продукции, оказался Bosch, единственный поставщик электронных компонентов систем ABS и ESP для автомобилей Lada.
Сунцов сообщил, что на уровне местных властей, Минпромторга и концерна решается вопрос о том, как поставить комплектующие на завод. Пока же ижевская площадка находится в простое, который был введен 28 февраля и продлится, согласно предварительному плану, до 18 марта.