Сколько времени уйдет на импортозамещение электроники Lada Vesta

Последние полгода АвтоВАЗ испытывает трудности из-за нехватки электронных компонентов для выпуска новых автомобилей Lada. В настоящее время с конвейера завода в Тольятти сходят только две модели — Granta и Niva Legend, а удмуртское предприятие в Ижевске, где организовано производство семейства Vesta, находится в простое. Проблему с поставками дефицитных деталей можно решить импортозамещением, которое, по оценке первого вице-премьера Удмуртии Константина Сунцова, займет два года.

Фото: © Lada © Lada

На полную локализацию производства электронных компонентов для Vesta, которую собирают на мощностях завода «Lada Ижевск», потребуется минимум два года, цитирует Сунцова ТАСС. «Для разработки и начала выпуска российских электронных комплектующих еще нужно найти необходимые компетенции», — заявил вице-премьер и напомнил, что сейчас вопрос поставки комплектующих решается, а работа над Vesta нового поколения продолжается.

Дефицит комплектующих наблюдался еще до специальной военной операции в Украине, однако после начала российско-украинского конфликта ситуация обострилась на фоне санкций, введенных западными компаниями. В частности, была приостановлена отгрузка деталей с полупроводниками — среди компаний, заморозивших импорт продукции, оказался Bosch, единственный поставщик электронных компонентов систем ABS и ESP для автомобилей Lada.