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1 час назад

Стартовало производство Ford Mondeo нового поколения

Wroom.ruWroom.ru

Машину выпускают в Китае и первое время будут продавать только на местном рынке.

Стартовало производство Ford Mondeo нового поколения
Фото: Ford Ford

Совместное предприятие Changan-Ford начало серийное производство седанов Ford Mondeo нового поколения. Китайские дилеры начнут продажи этой модели в апреле, о запуске новинки в других странах пока ничего неизвестно.

«Мондео» давно ушёл из России, уже прекращён выпуск версий для Америки, и европейский вариант скоро снимут с производства. А вот для Китая компания подготовила новое поколение модели.

Большой седана получил спортивно-агрессивный дизайн кузова и салон с огромным экраном шириной 1,1 метра на передней панели.

Ford

Машину оснастили бензиновым турбомотором 2.0 EcoBoost мощностью 238 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой. Вероятно, позже гамма пополнится и другими версиями.

Также на базе «Мондео» китайцы сделали большой кросс-хэтчбек Ford Evos.

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