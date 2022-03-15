Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+5° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
2 часа назад

Из-за дефицита электроники Ford Focus лишился топовой медиасистемы

Motor.ruMotor.ru

Завод Ford Saarlouis в немецкой Сааре, где собирают рестайлинговые «Фокусы», столкнулся с дефицитом электронных компонентов. По данным Autocar, предложение уже не успевает за высоким спросом, поэтому «Форду» даже пришлось приостановить прием заказов на топовые версии обновленного Focus. Причина — отсутствие нужных компонентов для медиасистемы Sync 4, которую начали ставить на модели марки с 2020 года, а на «Фокусе» она появилась осенью 2021-го.

Из-за дефицита электроники Ford Focus лишился топовой медиасистемы
Фото: © Ford© Ford

Медиасистема Sync 4 — одно из главных новшеств Ford Focus после рестайлинга. Комплекс получил сенсорный дисплей диагональю до 13,2 дюйма, а также простой и понятный интерфейс, практически все пункты меню которого находятся в одном-двух кликах. Увеличенная вдвое вычислительная мощность привнесла ряд интересных функций. Например, «четвертый» Sync распознает разговорную речь на 15 европейских языках и ещё теснее интегрируется со смартфонами.

Ford

Если есть опция FordPass Connect с точкой доступа Wi-Fi 4G LTE, медиацентр постоянно подключен к «облачной» платформе, а навигация в режиме реального времени обновляет данные о пробках, погоде и авариях. Возможности машинного обучения позволяют системе со временем лучше узнать владельца, чтобы давать полезные подсказки на основе предыдущих взаимодействий. Наконец, Sync 4 поддерживает сервис Ford Secure, с помощью которого можно отследить угнанный автомобиль.

Как сообщает Autocar, из-за конфликта на Украине один из партнеров «Форда» не может обеспечить нужный объем поставок электронных компонентов для Sync 4 с большим экраном, так что медиацентр на время убрали из конфигуратора. Производство деталей обещают перенести на новую локацию где-то в Европе, но сколько времени это займет, пока непонятно. Между тем комплексы Sync с восьмидюймовыми дисплеями дефицит компонентов не затронет.

Однако есть и другая проблема. Ранее на Украине закрылись два предприятия по выпуску электропроводки, что сразу же сказалось на доступности гибридных моделей Volkswagen Group. По некоторым данным, доля компонентов украинского производства на европейском рынке сегодня составляет около семи процентов, поэтому прекращение и даже заметное снижение поставок сильно скажется на выпуске автомобилей. В среднем современной машине нужно около пяти километров проводов, и где их сейчас достать — непонятно.

Бортжурнал,Ford Focus,Volkswagen,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители