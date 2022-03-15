Из-за дефицита электроники Ford Focus лишился топовой медиасистемы

Завод Ford Saarlouis в немецкой Сааре, где собирают рестайлинговые «Фокусы», столкнулся с дефицитом электронных компонентов. По данным Autocar, предложение уже не успевает за высоким спросом, поэтому «Форду» даже пришлось приостановить прием заказов на топовые версии обновленного Focus. Причина — отсутствие нужных компонентов для медиасистемы Sync 4, которую начали ставить на модели марки с 2020 года, а на «Фокусе» она появилась осенью 2021-го.

Фото: © Ford © Ford

Медиасистема Sync 4 — одно из главных новшеств Ford Focus после рестайлинга. Комплекс получил сенсорный дисплей диагональю до 13,2 дюйма, а также простой и понятный интерфейс, практически все пункты меню которого находятся в одном-двух кликах. Увеличенная вдвое вычислительная мощность привнесла ряд интересных функций. Например, «четвертый» Sync распознает разговорную речь на 15 европейских языках и ещё теснее интегрируется со смартфонами.

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Если есть опция FordPass Connect с точкой доступа Wi-Fi 4G LTE, медиацентр постоянно подключен к «облачной» платформе, а навигация в режиме реального времени обновляет данные о пробках, погоде и авариях. Возможности машинного обучения позволяют системе со временем лучше узнать владельца, чтобы давать полезные подсказки на основе предыдущих взаимодействий. Наконец, Sync 4 поддерживает сервис Ford Secure, с помощью которого можно отследить угнанный автомобиль.

Как сообщает Autocar, из-за конфликта на Украине один из партнеров «Форда» не может обеспечить нужный объем поставок электронных компонентов для Sync 4 с большим экраном, так что медиацентр на время убрали из конфигуратора. Производство деталей обещают перенести на новую локацию где-то в Европе, но сколько времени это займет, пока непонятно. Между тем комплексы Sync с восьмидюймовыми дисплеями дефицит компонентов не затронет.