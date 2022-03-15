Из-за дефицита электроники Ford Focus лишился топовой медиасистемы

Завод Ford Saarlouis в немецкой Сааре, где собирают рестайлинговые «Фокусы», столкнулся с дефицитом электронных компонентов. По данным Autocar, предложение уже не успевает за высоким спросом, поэтому «Форду» даже пришлось приостановить прием заказов на топовые версии обновленного Focus. Причина — отсутствие нужных компонентов для медиасистемы Sync 4, которую начали ставить на модели марки с 2020 года, а на «Фокусе» она появилась осенью 2021-го.
Медиасистема Sync 4 — одно из главных новшеств Ford Focus после рестайлинга. Комплекс получил сенсорный дисплей диагональю до 13,2 дюйма, а также простой и понятный интерфейс, практически все пункты меню которого находятся в одном-двух кликах. Увеличенная вдвое вычислительная мощность привнесла ряд интересных функций. Например, «четвертый» Sync распознает разговорную речь на 15 европейских языках и ещё теснее интегрируется со смартфонами.
Если есть опция FordPass Connect с точкой доступа Wi-Fi 4G LTE, медиацентр постоянно подключен к «облачной» платформе, а навигация в режиме реального времени обновляет данные о пробках, погоде и авариях. Возможности машинного обучения позволяют системе со временем лучше узнать владельца, чтобы давать полезные подсказки на основе предыдущих взаимодействий. Наконец, Sync 4 поддерживает сервис Ford Secure, с помощью которого можно отследить угнанный автомобиль.
Как сообщает Autocar, из-за конфликта на Украине один из партнеров «Форда» не может обеспечить нужный объем поставок электронных компонентов для Sync 4 с большим экраном, так что медиацентр на время убрали из конфигуратора. Производство деталей обещают перенести на новую локацию где-то в Европе, но сколько времени это займет, пока непонятно. Между тем комплексы Sync с восьмидюймовыми дисплеями дефицит компонентов не затронет.
Однако есть и другая проблема. Ранее на Украине закрылись два предприятия по выпуску электропроводки, что сразу же сказалось на доступности гибридных моделей Volkswagen Group. По некоторым данным, доля компонентов украинского производства на европейском рынке сегодня составляет около семи процентов, поэтому прекращение и даже заметное снижение поставок сильно скажется на выпуске автомобилей. В среднем современной машине нужно около пяти километров проводов, и где их сейчас достать — непонятно.