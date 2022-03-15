Какие проблемные места подержанного авто могут потребовать «золотого» ремонта

На вторичном рынке присутствует множество самых различных моделей авто, как отечественного, так и зарубежного производства. Покупка подержанного автомобиля сопряжена с неким риском. Есть несколько правил, которые помогут выявить слабые места такого транспорта.

Без соответствующей подготовки покупать подержанный транспорт нельзя. Автомобиль может иметь прекрасный внешний вид, но неизвестно, каковы его технические характеристики. Если водительского опыта маловато, лучше взять на осмотр человека, который хорошо разбирается в технике.

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Если кузов автомобиля грязный, то под слоем грязи могут скрываться дефекты ЛКП. Более того, при таких условиях сложно определить геометрию кузова, рассмотреть возможные отличия в цветовой окраске отдельных элементов, не исключено, что в машине меняли двери или крылья. Чистый кузов в данном случае будет явным преимуществом и сократит риск покупки авто, побывавшего в аварии, на 50%.

Но данный подход не стоит применять к начинке авто. К примеру, начищенный до блеска двигатель и другие детали подкапотного пространства не сулят ничего хорошего. Здесь налицо попытка скрыть проблемы с силовой установкой, об этом сразу не узнать, только в процессе эксплуатации. Ремонт двигателя обойдется довольно дорого.

Тщательно вымытое авто, как снаружи, так и внутри, может указывать на автомобиль «утопленник», в этом случае машина будет стоить недорого, что объясняется тем, что владельцы подобного транспорта хотят продать машину как можно быстрее. Но вместе с дешевым авто можно получить дорогостоящий ремонт в последствии.

На осмотр следует прихватить с собой провод USB, сообщив продавцу, что есть намерение проверить реальный пробег авто по датчикам АБС и блоков управления. Услышав такое заявление, покупатель занервничает, в данном случае срабатывает психологический фактор. На деле же очень важно проверить показания тахометра и реального пробега.

На большой пробег указывают косвенные признаки, к примеру, старенькое сиденье водителя с сильной вмятиной, стертое рулевое колесо, поцарапанное стекло приборной панели, старенький пластик и коврик.

Внимательному осмотру подлежат места крепления стоек, рама, прочие элементы, которые берут на себя основную нагрузку. Металлические покрытия должны быть гладкими, без следов использования герметиков.

Открыв двери, следует осмотреть сварочные швы, в идеале они должны быть заводскими. Если один шов отличается от остальных, это указывает на то, что имело место вмешательство гаражного механика и неизвестно, по какой именно причине проводился ремонт.