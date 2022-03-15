У BYD появятся гибридный «Крейсер» и электрический «Тюлень»

Китайская компания BYD, так и не снискавшая популярность в России, готовит к Пекинскому автосалону две новые модели — гибридный кроссовер Cruiser 07 и электроседан Seal. Информация и фотографии обеих новинок уже просочилась в Сеть благодаря открытой базе сертификационного органа КНР. Кроссовер, названный в честь военного корабля, сравним по габаритам с Kia Sorento, а седан с «морским» именем Seal («тюлень») призван составить конкуренцию Tesla Model 3 на китайском рынке.

Фото: © CarNewsChina.com © CarNewsChina.com

О Cruiser 07 известно, что это совершенно новая модель, которая станет частью линейки Warship, в которую войдут седаны Destroyer («эсминец»), кроссоверы Cruiser («крейсер») и компактвэны Landing Ship («десантный корабль»).

В длину модель с индексом 07 составляет 4,82 метра при колесной базе в 2,82 метра, а под капотом у нее — гибридная силовая установка DM-i собственный разработки BYD. В ее состав входят наддувный бензиновый ДВС объемом 1,5 литра, который может работать в том числе в качестве генератора, и пара электромоторов, установленных по одному на каждой из осей. Cruiser 07 может ехать на одной электроэнергии, в этом случае запас хода равен 200 километрам.

Seal в свою очередь входит в линейку электромобилей Marine, которая до недавнего момента была представлена всего одной моделью, хэтчбеком Dolphin. 4,8-метровая четырехдверка превосходит по габаритам Tesla Model 3, с которой и будет соперничать на внутреннем рынке КНР. На выбор предложат несколько модификаций: с задним приводом и одним мотором (его мощность в зависимости от версии составляет 204 или 313 лошадиных сил), а также с полным приводом и двухмоторной установкой.

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