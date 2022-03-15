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2 часа назад

«Деревня Tesla» в Китае прославилась из-за количества электромобилей у местных жителей

Газета.RuГазета.Ru

Населенный пункт в Китае получил название «деревня Tesla» из-за большого количества электромобилей, принадлежащих местным жителям, сообщает Oddity Central.

Чем прославилась китайская «деревня Tesla»
Фото: WeiboWeibo

Как пишут СМИ, настоящее название деревни — Пажига, она находится в провинции Юнань. Первым из местных, кто купил Tesla, был мужчина по имени Цай Рун. Он начал демонстрировать односельчанам преимущества электромобиля, доказывая, что это, кроме всего прочего, весьма экологично.

Автопилот, система фильтрации воздуха в автомобиле, просторный и элегантный салон, а также деньги, которые можно сэкономить на обычном топливе, — все это Цай упоминал в своих беседах. Вскоре люди начали покупать собственные Tesla, поддавшись аргументам.

По мере того, как количество электромобилей в Пажиге росло, молва о «деревне Tesla» начала расходиться по всему Китаю и достигла руководства компании, которое поставило в деревне зарядную станцию с автографом Илона Маска.

На данный момент в Пажиге находится более 40 электромобилей, на которых ездят местные. Кроме того, деревню все чаще посещают туристы.

Ранее стало известно, что часть владельцев Tesla останется без доступа к сети.

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