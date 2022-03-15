Зачем в СССР подкрашивали бензин?

В СССР бензин продавали по доступной цене, топливо было стабильно качественным. А вот марка горючего определялась по цветовой окраске.

Топливо красили согласно ГОСТу. В бензин добавляли красители, которые не оказывали вредного влияния на состав. Осадка красители не оставляли, сгорали без следа, поэтому водители не боялись использовать цветной бензин.

В советские времена марок топлива было немного: А-66, А-72, А-76, Аи-93. Для марки бензина с индексом «А» октановое число определялось моторным способом на скорости вращения 900 оборотов, для «АИ» применялся исследовательский метод, когда горючее проверялось в режиме малых и средних нагрузок на оборотах 600 оборотов.

При этом октановое число моторного метода было ниже исследовательского варианта. Оно увеличивается за счет такой присадки, как тетраэтилсвинец, поэтому его еще называли этилированным. Но данный вид топлива нельзя назвать безопасным, поскольку тетраэтилсвинец ядовит.

Согласно государственным стандартам, бензин марки Аи-93 окрашивали в синий цвет, марка Аи-76 получила зеленую окраску, А-66 подкрашивали оранжевым цветом. Для бензина А-72 был предусмотрен розовый оттенок.

Высокооктановый вариант АИ-98, который предназначался для предприятий, а не для частных лиц, красили синим цветом. Цветной бензин облегчал труд сотрудников заправочных станций, так им было легче отличать разные виды топлива.