Bosch отверг обвинения Украины в поставках деталей для российских БМП

Немецкий производитель автокомпонентов Bosch опроверг обвинения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в поставке деталей для российских бронированных машин пехоты (БМП), сообщает немецкое автомобильное издание Automobilwoche.

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«Что касается поставок российским автомобильным клиентам, местные контракты предусматривают, что продукция Bosch используется исключительно в гражданских целях», — цитирует Automobilwoche заявление официального представителя Bosch.

Поставщик компонентов подчеркнул, что в рамках своей глобальной стратегии не разрабатывает, не производит и не продает какое-либо оружие, системы или компоненты исключительно для оборонного применения и не проводит никаких исследований и разработок в области военных технологий.

13 марта Кулеба в эфире телеканала ARD заявил, что украинская армия якобы перехватила российские машины пехоты, и в одном из таких автомобилей были обнаружены детали главной передачи марки Bosch. В ответ на запрос издания Федеральное министерство экономики ФРГ заявило, что изложенные факты изучаются, но в данный момент они не могут комментировать конкретный случай.