Какие запчасти для авто имеет смысл купить впрок

Автомобилистам в России стоит задуматься о приобретении запчастей для машин уже сейчас. Некоторые позиции в автомобильных магазинах могут быть недоступны в ближайшее время.

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Российский автомобильный парк отличается большим возрастом. Большая часть транспортных средств, которые находятся в эксплуатации у граждан России, нуждается в постоянном обслуживании и дорогостоящем ремонте. Но как быть владельцам такой техники в условиях постоянного роста цен на рынке? Комплектующие для проведения ремонта продолжают дорожать, а услуги в автомобильных мастерских становятся менее доступными для рядового водителя. Рассмотрим, какие запчасти для транспорта лучше всего закупать впрок.

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Автомобилистам, которые эксплуатируют транспортные средства в современных условиях, всерьез стоит задуматься о том, чтобы запастись комплектующими и расходными материалами. СТО и официальные дилеры уже несколько месяцев подряд сталкиваются с единой проблемой - пустые склады. В интернет-магазинах все чаще появляются сбои, которые вызывают недовольства граждан. Поэтому самое время запастись запчастями, чтобы потом не гадать, где их достать.

Закупать фильтры и моторное масло нет смысла - большая доля от общего объема рынка выпускается на территории России. Однако отечественные продавцы могут проявить свою жадность для повышения стоимости, чтобы хоть как-то компенсировать потери от нехватки экспорта. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к росту цен на продукцию даже отечественного производства.

Есть такие запчасти, качество которых принципиально для транспортного средства. К ним можно отнести ремни ГРМ и приводные. Из-за обрыва можно столкнуться с крупными проблемами с мотором. Ремонт обойдется в крупную сумму, поэтому стоит заранее побеспокоиться о качественных ремнях. Лучше всего обращать внимание на оригинальную продукцию.

Второй важный элемент - покрышки. Уже сейчас на складах наблюдается нехватка таких важных для использования комплектующих. Стоит задуматься о предварительном приобретении шин, особенно если они имеют редкую размерность. Российские производители тоже предлагают продукцию, но по качеству она уступает европейским стандартам. Все дело в каучуке, а точнее, в его отсутствии.

Различные смазки и присадки можно будет найти на полках автомобильных магазинов в ближайшее время. Но если рассматривать составы для АКПП, можно будет столкнуться с перебоями в поставках. На данный момент их нельзя заменить на аналоги, так как узел начинает работать в неправильном режиме и разрушает сам себя. Аналогичные обстоятельства складываются и с жидкостью ГУРа. Многие производители подготовили его под себя. Если залить в систему аналог, можно столкнуться с неприятными последствиями.

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