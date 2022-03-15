Электроседан Mercedes-Benz EQE оказался дешевле S-Class

На европейском рынке стартуют продажи электрического Mercedes-Benz EQE и его AMG-версии. Электроседан EQE 350+ обойдется европейцам минимум в 70,6 тысячи евро, а за AMG EQE 43 просят 103,8 тысячи евро. Для сравнения: флагманская модель S-класса стоит на несколько тысяч евро дороже. В компании уточняют, что начало поставок уже собранных электромобилей запланировано на апрель, а пока клиенты могут оформить заказ у официальных дилеров.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQE дебютировал в сентябре прошлого года. Еще тогда было объявлено, что на старте продаж новинку предложат с одномоторной установкой и задним приводом: в движение такой электрокар приводит 292-сильный электромотор на задней оси, который питает батарея емкостью 90 киловатт-часов. Запас хода составляет от 545 до 660 километров по циклу WLTP.

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Для базового EQE 350+ опционально предлагаются матричная головная оптика и полноуправляемое шасси, причем последнее доступно в двух вариантах: с углом поворота задних колес до 4,5 либо до 10 градусов. Также для «простого» электроседана можно заказать AMG-пакет и отделку салона кожей наппа.

У AMG EQE 43 поворотные колеса и продвинутая оптика — часть стандартного оснащения наравне с акустической системой AMG Sound Experience и системой выбора ездовых режимов. Такой электрокар комплектуется двумя электромоторами, которые суммарно развивают 476 лошадиных сил и обеспечивают автомобилю разгон с места до 100 километров в час за 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 километров в час, а заявленный запас хода равен 533 километрам по циклу WLTP. Зарядное устройство переменного тока имеет мощность 11 киловатт, а постоянного — до 170 киловатт.