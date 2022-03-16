Трассы Волгоградской области заметет снегом в ближайшие сутки

Движение на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград 16 марта ограничено из-за непогоды.

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На участке трассы с 47 по 291 километр запрещено движение крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов, сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.

Для борьбы с метелью на федеральные трассы южных областей будет направлено свыше 340 единиц спецтехники. Из них на расчистку магистралей в Волгоградской области планируется выделить 224 машины. Количество спецтранспорта регулируется, исходя из обстановки на дорогах.