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1 час назад

На трассах Волгоградской области ожидается сильная метель в ближайшие сутки

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Движение на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград 16 марта ограничено из-за непогоды.

Трассы Волгоградской области заметет снегом в ближайшие сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На участке трассы с 47 по 291 километр запрещено движение крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов, сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.

Для борьбы с метелью на федеральные трассы южных областей будет направлено свыше 340 единиц спецтехники. Из них на расчистку магистралей в Волгоградской области планируется выделить 224 машины. Количество спецтранспорта регулируется, исходя из обстановки на дорогах.

Чтобы не мерзнуть в транспорте, попавшем в снежный плен из-за ограничений в движении, водители и пассажиры могут погреться и переждать непогоду в придорожных кафе. По трассе Р-228 в Волгоградской области в одну и другую стороны насчитывается свыше 40 таких точек.

Бортжурнал,
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