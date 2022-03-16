Представлен первый кроссовер Abarth от FIAT

Бразильское подразделение FIAT официально рассекретило первую модель в линейке Abarth, которая будет выпускаться в Бразилии. Автомобиль получил название Pulse Abarth.

Фото: Car.ru Car.ru

Линейка Abarth неоднократно пыталась выйти на автомобильный рынок Бразилии. К примеру, в 2002 году выпустили хэтчбек Stilo Abarth, а в 2014 - FIAT 500 Abarth. Однако ни один из них не сумел обрести популярность. У нового Pulse Abarth, который является "заряженной" версией местного Pulse, шансов гораздо больше, так как формат внедорожника более близок местному покупателю.

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Подробностей о модели FIAT Pulse Abarth пока нет. По предварительной информации, продажи будут организованы в четвертом квартале этого года. Главное отличие от стандартного Pulse - оформление передней части кузова, задний бампер с имитацией диффузора и сдвоенная выхлопная система. Кроме того, автомобиль отличается колесами и декором.

В качестве силового агрегата могут использовать турбированный мотор, рабочим объемом 1.3 литра, производительность которого составляет 185 л.с. Его позаимствуют у модели Jeep Renegade. В паре с двигателем будет работать 6-диапазонная АКПП и система переднего привода.

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Продажи автомобилей будут осуществляться через сеть дилерских центров FIAT. Представители компании сообщают, что под модели будет выделено еще 25-50 шоурумов. Они получат собственное оформление и штат сотрудников. Бразильцы ожидают, что выход данного автомобиля позволит расширить линейку в дальнейшем.