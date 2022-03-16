«АвтоВАЗу» потребуется два года на импортозамещение деталей Lada Vesta

«Сегодня и на нашем уровне, и на уровне самого концерна, и на уровне Минпромторга РФ решается вопрос, каким образом эти комплектующие на завод «затащить». Сегодня все новые автомобили, европейские прочие, они встают, производства встают, из-за того, что этих чипов не хватает», — сказал первый вице-премьер Удмуртии.