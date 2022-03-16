Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

«АвтоВАЗу» потребуется два года на импортозамещение деталей Lada Vesta

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

В ближайшие два года для замещения импортной электроники на заводе Lada в Ижевске (производит модель Vesta) может быть налажено соответствующее производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Республики Удмуртия Константина Сунцова.

«АвтоВАЗу» потребуется два года на импортозамещение деталей Lada Vesta
Фото: LadaLada

«Есть вопрос в доставке комплектующих и в получении, [это] электроника. Это, на самом деле, на ближайшие два года то, что должно точно начать производиться в России, вот эти комплектующие», — цитирует агентство чиновника.

Собеседник агентства отметил, что для этого потребуется начать поиск необходимых компетенций. Сунцов напомнил, что вопрос доставки комплектующих на завод решается, не прекращается работа и над новой моделью.

«Сегодня и на нашем уровне, и на уровне самого концерна, и на уровне Минпромторга РФ решается вопрос, каким образом эти комплектующие на завод «затащить». Сегодня все новые автомобили, европейские прочие, они встают, производства встают, из-за того, что этих чипов не хватает», — сказал первый вице-премьер Удмуртии.

Последние новости
Бортжурнал,Lada Vesta,Lada,Минпромторг,Автоваз,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители