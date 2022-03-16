«АвтоВАЗу» потребуется два года на импортозамещение деталей Lada Vesta

В ближайшие два года для замещения импортной электроники на заводе Lada в Ижевске (производит модель Vesta) может быть налажено соответствующее производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Республики Удмуртия Константина Сунцова.
«Есть вопрос в доставке комплектующих и в получении, [это] электроника. Это, на самом деле, на ближайшие два года то, что должно точно начать производиться в России, вот эти комплектующие», — цитирует агентство чиновника.
Собеседник агентства отметил, что для этого потребуется начать поиск необходимых компетенций. Сунцов напомнил, что вопрос доставки комплектующих на завод решается, не прекращается работа и над новой моделью.
«Сегодня и на нашем уровне, и на уровне самого концерна, и на уровне Минпромторга РФ решается вопрос, каким образом эти комплектующие на завод «затащить». Сегодня все новые автомобили, европейские прочие, они встают, производства встают, из-за того, что этих чипов не хватает», — сказал первый вице-премьер Удмуртии.